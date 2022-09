Es hatte sich in den vergangenen Wochen in der evangelischen Kirchengemeinde Halle einiges aufgestaut. Und so war die große Gemeindeversammlung am Sonntag mit einiger Spannung erwartet worden. Gut zwei Stunden haben am späten Sonntagnachmittag im großen Saal des Martin-Luther-Hauses fast 100 Gemeindeglieder teilweise auch sehr emotional über die neue Ausrichtung bei den modernen und den klassischen Gottesdiensten miteinander diskutiert. Am Ende artikulierten sich in der Versammlung teils deutliche Sorgen und Appelle, bei den Streitfragen keine Spaltung der Gemeinde zuzulassen, und der als Moderator fungierende Superintendent Dr. André Heinrich betonte, dass es Kennzeichen von Gemeinde sei, „dass wir danach streben eins zu sein.“ Welche Konsequenzen die teils sehr verschiedenen Haltungen auf der Gemeindeversammlung zu der neuen Gottesdienstordnung nun haben werden, blieb unklar. Am Dienstag will das Presbyterium die Ergebnisse diskutieren.

