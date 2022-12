Der Haller Stadtrat hat in dieser Woche eine wichtige Personalie im Rathaus geregelt. Für den in wenigen Monaten in den Ruhestand wechselnden Fachbereichsleiter Jürgen Keil kommt als Nachfolger mit Manfred Bonensteffen ein aktueller Fachbereichsleiter aus Schloß Holte-Stukenbrock.

Die Personalentscheidung fiel im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung einstimmig. Zum 1. März 2023 wird Manfred Bonensteffen als neuer Fachbereichsleiter für Planen, Bauen und Umwelt in die Spitzenposition im Haller Rathaus wechseln. Unterhalb des Bürgermeisters als Verwaltungschef gibt es in Halle drei Fachbereichsleiter: Björn Hüllbrock, Regina Höppner und Jürgen Keil, der zudem auch Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters im Amt ist. Keil wird im April 2023 in den Ruhestand wechseln. In Halle wird Bonensteffen Mitglied des Verwaltungsvorstandes sein, was er in Schloß Holte-Stukenbrock aufgrund anderer Strukturen im dortigen Rathaus bislang nicht ist.