Ein Sommer mit Kinga voller Freude, Trauer, Wehmut

Meggi John aus Halle päppelt eine Schwalbe auf, die beim ersten Flugversuch abgestürzt ist. Eine Geschichte ohne Happend, denn kurz bevor der Jungvogel in die Freiheit fliegen kann, schlägt die Natur mit aller Härte zu.

Meggi John bezeichnet sich selbst als Tiernärrin. Sie kümmert sich nicht nur um ihre Kaninchen, Hund und Katze, sondern füttert auch regelmäßig die Vögel in ihrem Garten. Und der Nistplatz für Schwalben, den sie und ihr Mann am Haus aufgebaut hatten, wurde nach langer Zeit in diesem Sommer endlich genutzt. Einige Wochen später schlüpfte der Nachwuchs.

„Ich bedauere es sehr, dass Schwalben auch aufgrund der Bauweise der Häuser kaum noch Nistplätze finden oder ihre Nester sogar manchmal von Menschen zerstört werden“, sagt die Hallerin. Momentan fliegen die Schwalben zum Überwintern nach Südafrika und Meggi John blickt aus einer Mischung aus Freude, Wehmut und Traurigkeit auf den Sommer zurück: „Es war schön zu beobachten, wie bei uns die kleinen Schwalben von den Eltern gefüttert und langsam größer wurden.“ Doch ein Vogelkind stürzte beim ersten Flugversuch ab und schaffte es auch nicht, zurück ins Nest zu kommen.

Meggi John informierte sich, um den entkräfteten Jungvogel aufzupäppeln, besorgte Mehlwürmer und fütterte die Schwalbe, die sie Kinga taufte, mit einer Pinzette. „Kinga wurde zutraulich und kam sogar auf meine Hand. Ich habe sie in ein Körbchen auf die Terrasse gesetzt.“

Gerade als Kinga wieder bei Kräften war, hat sie ein Greifvogel geschnappt und ist mit ihr weggeflogen.

Doch gerade als der junge Vogel kräftiger wurde und Anstalten machte wegzufliegen, schlug die Natur zu. „Ein Greifvogel hat sie im Sturzflug gepackt und ist mit ihr weggeflogen. Ich hatte Tränen in den Augen“, erinnert sich Meggi John. Gleichzeitig freut sie sich aber auch schon auf das Frühjahr, wenn die Schwalben aus Afrika in ihre Nester zurückkommen – und hoffentlich auch bei Familie John der nächste Nachwuchs schlüpft.