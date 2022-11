Ein spannender erster Schnuppertag

100 Kinder nehmen Einladung zum "Tag der offenen Tür" am Kreisgymnasium Halle an

Halle

"Ich freue mich, dass heute so viele Leute gekommen sind und hoffe, dass sich viele von euch für das KGH entscheiden werden“, sagt KGH-Schulleiter Markus Spindler in Richtung von etwa 100 Kindern, die samt ihrem Anhang in das Haller Kreisgymnasium gekommen sind, um die Schule und ihr umfangreiches Bildungsangebot besser kennenzulernen.

Von Malte Krammenschneider