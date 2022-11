Ein Ultraschallgerät und 350 Babyschlafsäcke

In der Medizin sind sie unersetzlich: Von der Untersuchung der inneren Organe über die Gefäße bis hin zu den Gelenken, Ultraschallgeräte kommen in Krankenhäusern in den unterschiedlichsten Fachbereichen zum Einsatz und geben den Ärztinnen und Ärzten Aufschluss darüber, was in unseren Körpern vor sich geht. Weil das bisherige Ultraschallgerät inzwischen in die Jahre gekommen war, wurde im Klinikum Halle nun ein neues Gerät angeschafft – möglich gemacht haben das erst zahlreiche Spender.

