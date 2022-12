Einbrüche in Halle und Künsebeck

Im gesamten Kreis Gütersloh werden derzeit in der dunklen Jahreszeit immer wieder Einbrüche gemeldet. In Künsebeck sind am Nikolaustag gleich zwei Taten angezeigt worden. In der Nacht zu Mittwoch brachen Täter zudem in eine Bäckereifiliale in Halle ein.

Im Ortsteil Künsebeck ist es am Nikolaustag zu zwei Einbrüchen am Nachmittag gekommen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tatorte liegen vier Kilometer auseinander. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr war ein Wohnhaus am Siekerweg Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Den Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter zunächst ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein. Es wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Gegen 17.05 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in ein Wohnhaus an der Falkenstraße. Drei Einbrecher waren durch ein aufgehebeltes Terrassenfenster ins Haus gelangt. Sie waren ca. 18 bis 20 Jahre alt. Alle waren dunkel bekleidet und wurden als Südländer beschrieben. Konkrete Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Auch nicht im nächsten Fall: In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich Einbrecher um 2.30 Uhr Zugang zu einer Bäckereifiliale an der Haller Bahnhofstraße, nachdem sie zunächst eine Lagerraumtür an der Gebäudeseite zur Goebenstraße aufgehebelt hatten.

Im gesamten Kreis Gütersloh werden derzeit in der dunklen Jahreszeit immer wieder Einbrüche gemeldet, so auch in Halle in der Straße Hartmanns Kamp (29. November) und Bismarckstraße (zwischen 1. und 2. Dezember). Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 05241 869-0 entgegen.