Eine bewundernswerte Intensität

Sich nur einmal wie ein König fühlen – das macht nur der 3. Haller Musiksommer möglich. Über eine Stunde entführte am Sonntagabend das Ensemble „Hamburger Ratsmusik“ die mehr als hundert Zuhörer in der St. Johanniskirche in die musikalische Welt des Sonnenkönigs an den Hof von Versailles, öffnete mit sanft schwingenden Verve und unwiderstehlichen Drive den klanglichen Kosmos des 17. Jahrhunderts

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet