Eine charmante Premiere vor 6500 Fans

Johannes Oerding hat es geschafft. Seit er vor neun Jahren als Vorband von Joe Cocker in der OWL-Arena eine kleine Kostprobe zeigen durfte, wollte er als Hauptakteur im Haller Stadion auftreten. Jetzt feierte er vor 6500 Zuschauern eine umjubelte Premiere.

Johannes Oerding überzeugt in Halle als Entertainer und Musiker

Johannes Oerding zeigt sich in der OWL-Arena in Halle publikumsnah.

„Ich will noch nicht nach Hause. Es ist grad viel zu schön, all das hier zu seh’n“, singt der Fanchor und verwandelt die Arena mit zahllosen Handylampen in ein Lichtermeer. Johannes Oerding setzt sein breitestes Lächeln auf, denn er weiß: Ein charmanteres Kompliment kann ein Künstler nicht bekommen.