Eine ganze Stadt in Feierlaune

Wie in Zeiten vor der Pandemie: Bei bestem Spätsommer-Wetter haben tausende Besucher drei Tage in der Versmolder Innenstadt ein rundum gelungenes Stadtfestival gefeiert. Dabei wurde immer wieder deutlich, wie sehr sich Menschen aller Alters- und Zielgruppen (nach mehr als zwei Jahre Corona-Zwangspause) nach gemeinsamem Erleben, Feiern, Einkaufen, Essen, Tanzen und einfach nur Gutgehen lassen gesehnt haben.

Auch das Wetter spielte mit. So gingen am Freitag in vielen Teilen Deutschlands heftige Regenschauer und teils kräftige Gewitter nieder, nur um einen schmalen Streifen im Westen machte das Unwetter einen Bogen, so dass es in Versmold lauschig bei angenehmen Temperaturen blieb. Keine besonderen Vorkommnisse vermeldete zudem bislang auch die Polizei.