Eine Haller Kegel-Ära sagt leise Servus

Keglertreff am Haller Bahnhof für immer geschlossen - In mehr als 40 Jahren große Zeiten erlebt

Halle

Das Ende des Haller Keglertreffs kam still und leise. Kurz vorm Weihnachtsfest gab es noch eine kleine Abschiedsparty vom Wirt des Haller City-Grills am Bahnhof. Dann wurden vom Verpächter die Schlüssel für immer umgedreht. Eine jahrzehntelange Kegel-Ära in der Haller Innenstadt ist für immer beendet.

Von Stefan Küppers