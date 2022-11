Projekte rund um den Kinder- und Jugendschutz zu unterstützen, das ist eine Herzensangelegenheit von Silke und Henry Brockmeyer vom Gartencenter Brockmeyer. In diesem Jahr erhalten die Gütersloher Tafel sowie beide Haller Verteilstellen Geldspenden in Höhe von insgesamt 10.000€.

Henry Brockmeyer übergibt den Scheck in Höhe von 10.000 Euro an Marie-Luise Bornemann-Kulina (Verteilstelle Henry-Dunant-Haus), Ruth Prior-Dresemann (Gütersloher Tafel) und Annette Ackermann (Verteilstelle Oase Halle).

„Dringender als je zuvor müssen die Tafeln unterstützt werden, immer mehr Familien mit Kindern benötigen die Lebensmittel der Tafel,“ weiß Henry Brockmeyer. Im Kreis Gütersloh sind zur Zeit etwa 4.600 Personen auf diese Hilfe angewiesen. Ruth Prior-Dresemann, Geschäftsführerin der Gütersloher Tafel, ist dankbar für die Finanzspritze: „Die Zahl der Bedürftigen steigt rasant an. Der Einzelhandel spendet dagegen immer weniger Lebensmittel. Früher sortierten Geschäfte Obst, Gemüse und Milchprodukte schneller aus, heute werden solche Artikel rabattiert angeboten oder in ganzen Helferkisten verkauft, da kommt bei uns nicht mehr viel an."