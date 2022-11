Eine Schule für alle Kinder

„Von der Ausstattung her sind wir richtig gut aufgestellt. Es gibt digitale Tafeln in jedem Raum und wir arbeiten mit I-Pads. Es geht für die Haller Grundschüler hier also so weiter, wie sie es kennen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Lea Witteborg, die betont, dass es sich bei der Gesamtschule um eine Lehreinrichtung „für alle Kinder" handele. „Wir vermeiden so Bildungsbrüche. Im vergangenen Jahr haben wir allein 22 Schüler von Gymnasien aufgenommen“, berichtet Witteborg. Ihr zufolge bleibe die Schullaufbahn an einer Gesamtschule lange offen und eröffne so auch Spätentwicklern die Chance, einen möglichst guten Bildungsabschluss zu erlangen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch