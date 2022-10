Die Volkshochschule Ravensberg lädt wieder zu spannenden Reisereportagen in Multimediaform ein. Am 21. Oktober geht es um Marokko.

„Faszinierendes Marokko - Einmal Sahara und zurück“ lautet der Titel des Multimediavortrages, den die Volkshochschule Ravensberg am Freitag, 21. Oktober um 19.30 in der Remise in Halle anbietet. Es gibt einen Ortswechsel. Bislang waren Reisevorträge im Rahmen der Reihe "Länder und Menschen" stets in der Aula des Berufskollegs Halle gewesen.

Auch einsame Dörfer haben die Motorrad-Reisenden aufgesucht. Foto: Focken-Kremer

Ihre spektakuläre Motorradreise hielten Holger und Petra Focken-Kremer in faszinierenden Fotos und Videoaufnahmen fest, um über die Vielfalt dieses Landes zu berichten. Entstanden ist ein leidenschaftlicher Multimedia Vortrag, der die Zuschauer mitnimmt in quirlige Königsstädte, über atemberaubende Gebirgspässe mit zerklüfteten Landschaften, in einsame Dörfer und mit herzlichen, gastfreundlichen Menschen bis in die Oasen und zu den Sonnenaufgängen in der Wüste Sahara. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS unter 05201/8109-0 im Internet unter www.vhs-ravensberg.de.

Eindrücke aus Marokko, die Holger und Petra Focken-Kremer vermitteln. Foto: Focken-Kremer

Aus organisatorischen Gründen bittet die vhs Ravensberg um Voranmeldung. Es wird keine Abendkasse geben. Kurzentschlossene können sich jedoch auch am Abend bargeldlos anmelden. Mit Blick auf die Gesundheit empfiehlt die VHS Ravensberg das Tragen von Masken.