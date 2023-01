Das Fehlen einer öffentlichen Toilette wird seit Jahren in Halle beklagt. Jetzt unternimmt Halles UWG einen neuen Anlauf. Und für eine Fußgängerampel an der Ortsdurchfahrt soll die Wartezeit deutlich verkürzt werden.

Alle Jahre wieder kommt das Thema öffentliche Toilette auf die politische Tagesordnung in Halle, nun der Antrag der UWG. Allerdings haben sich die Bedingungen für Besucher der Stadt, wenn sie denn ein dringendes Bedürfnis haben, im Laufe der Zeit immer weiter verschlechtert. Denn eine jederzeit zugängliche öffentliche Toilette am Rathaus beziehunsgweise der Bürgerberatung gibt es nicht mehr. Auch haben die gastronomischen Betriebe, die auch Nichtkunden in der Regel den Zugang zu Toiletten gewährt haben, in der Innenstadt immer weiter abgenommen. Und viele andere öffentliche Angebote wie im Bürgerzentrum Remise sind gerade Auswärtigen oftmals gar nicht bekannt,