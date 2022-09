Endlich wieder Kartoffelmarkt

Der längste Kartoffeltisch in der Innenstadt von Borgholzhausen wird am 17. und 18. September wieder reichhaltig gedeckt sein. An zahlreichen Ständen dreht sich wieder alles um die „tolle Knolle“ und traditionelle Handwerkskunst.

Die Organisatoren um Jürgen Brömmelsiek setzen dabei auf das bewährte Konzept, lokale und regionale Händler, Vereine und Kulturgruppen mit ins Boot zu holen und in das gastronomische und kulturelle Programm einzubinden. Am dritten Wochenende im September feiert Borgholzhausen nach zwei Jahren Zwangspause die inzwischen 33. Auflage seines über die Region hinaus bekannten Kartoffelfestes mit Alleinstellungsmerkmal. Am Samstag um 11 Uhr wird Bürgermeister Dirk Speckmann mit musikalischer Unterstützung durch das Jagdhornbläser-Korps den Markt eröffnen und sich anschließend mit einigen Ehrengästen auf einen Rundgang begeben. Zahlreiche von den Landfrauen liebevoll dekorierte Tische und Bänke laden zum Verweilen, Klönen und Verzehr der vielen kulinarischen Kartoffelspezialitäten ein. Von Reibekuchen über Kartoffelsuppe bis zu Pommes und Kartoffelschnaps wird alles serviert, was sich aus dem nahrhaften Feldgemüse herstellen lässt.