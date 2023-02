"Ergebnisoffene" Gemeinsamkeit

Die mögliche Fusion zwischen der Kreissparkasse Halle (1,6 Milliarden Euro Bilanzsumme) und der Kreissparkasse Wiedenbrück (3,5 Milliarden) bestimmt aktuell viele politische Diskussionen im Altkreis Halle. Nach viel Kritik an dem Prozess in den vergangenen Tagen luden die Vertreter der beteiligten Kreissparkassen-Vorstände sowie der politischen Trägervertreter am Mittwoch zu einer Pressekonferenz in Räume der Kreissparkasse Halle ein, bei der erkennbar ein gemeinschaftliches Auftreten und ein gutes Miteinander vermittelt werden sollte. Diese Gemeinsamkeit und das Werben um Vertrauen in den laufenden Sondierungsprozess, das sich unter anderem in vorbereiteten und abgestimmten Stellungnahmen zu Einzelfragen ausdrückte, war eine der Hauptbotschaften dieses Termins.

