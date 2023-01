„Erinnerung soll im Leben verankert sein“

Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler von Gesamtschule und Gymnasium nehmen am Holocaust-Gedenktag in Halle teil

Halle

Jedes Jahr wird am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, der Opfer des Holocaust gedacht. Laut Pfarrer Tim Henselmeyer ist das Thema vorher im Unterricht des 9. Jahrgangs an Gesamtschule und Kreisgymnasium behandelt worden. Mitglieder der Leistungskurse Geschichte haben Beiträge für die gemeinsame Gedenkfeier in der St. Johannis Kirche vorbereitet, wo sich rund 300 Schülerinnen und Schüler versammelt haben.

Von Johannes Gerhards