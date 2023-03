Erinnerungen an die (Nach) Kriegszeit in Künsebeck

Halle-Künsebeck

In Künsebeck hat das neue Format "Erzählcafé" eine gelungene Premiere gefeiert. Die Idee: Zeitzeugen von ihren Erlebnissen in den vergangenen Jahrzehnten berichten zu lassen, und sie zu hören. Zum Auftakt ließ die 86-jährige Gerda Horst mit ihren Erzählungen die Erinnerungen an den Krieg und die Zeit danach aufleben - leider auch ein Thema mit aktuellem Bezug.

Von Christina Geis