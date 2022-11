Die TWO haben in diesen Tagen allen Gaskunden mit Sonderverträgen eine Kündigung derselben zukommen. In der Summe sind es etwa 500 Kunden, die eine Kündigung erhalten haben. Was an neuen Gaspreisen in diesem Zusammenhang mitgeteilt wird, ist auf den ersten Blick erschreckend. Denn wie auch mittlerweile auf der Homepage des Haller Versorgers (www.two.de) unter Gaspreis-Tarife mitgeteilt wird, beträgt die Preissteigerung beim Gas knapp das Zweieinhalbfache des bisherigen Preises (siehe Infobox). Wer also bislang 100 Euro Abschlag gezahlt hat, muss ab 2023 etwa 240 bis 250 Euro im Monat aufbringen, wenn er nicht durch eigene Sparmaßnahmen die Menge reduziert hat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar