Dafür musste sich der Asylsuchende bereits im Oktober 2022 vor dem Amtsgericht in Halle verantworten. Weil der Mann aber unter einer paranoid-halluzinatorischen Psychose leiden soll und deshalb, neben einer eventuell in Betracht kommenden Haftstrafe auch eine Unterbringung in eine Klinik für psychisch kranke Straftäter nicht ausgeschlossen ist, muss sich seit Donnerstag die große Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld mit dem Strafmaß befassen. Das bedeutet, dass, neben dem Angeklagten, auch alle Zeugen noch einmal zu den einzelnen Anklagepunkten befragt werden müssen. Keine einfache Angelegenheit, denn bereits zu Beginn verstrickte sich der Eritreer, der während der Tatvorwürfe in einer kommunalen Unterkunft in Versmold gelebt hat, in konfuse Widersprüche und zusammenhanglose Aussagen. Vom Vorsitzenden Richter nach Einzelheiten zu den Beweggründen der verschiedenen Vorwürfe befragt, gab der Angeklagte an, während der Taten betrunken gewesen zu sein und/oder unter Drogen gestanden zu haben. So wie bei dem tätlichen Angriff auf eine 24-jährige Versmolderin sowie die über Monate versuchten Einbruchsversuche in die Wohnung der jungen Mutter, die im gleichen Mehrfamilienhaus wie der Angeklagte gewohnt hat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch