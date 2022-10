Erste Kerzen aus Halle gehen an die Front

Der Krieg in der ukrainischen Heimat bewegt geflüchtete Frauen und ihre Kinder sehr. Mit einfachen Mitteln versuchen die Familien den ukrainischen Soldaten an der Front kleine Hilfen in einem sehr besonderen und gefahrvollen Alltag zu leisten. In diesen Tagen ist ein Hilfstransport in Richtung Ukraine aufgebrochen, der unter anderem aus Halle etwa 50 Pakete mit haltbaren Lebensmitteln sowie erste 500 Kerzen aus Eigenproduktion mit sich führt.

Oleksandra Lauterbach (49), die aus der Ukraine stammt und mit einem Haller verheiratet ist, kümmert sich um die geflüchteten Landsleute in Halle und hatte jüngst mit Unterstützung von Altbürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann die Kerzenaktion mit organisiert. Wie berichtet, wurden dazu Konservenbüchsen gesammelt, die zunächst mit Pappstreifen ausgestopft und die verbleibenden Hohlräume schließlich mit geschmolzenen Kerzenwachs oder Parafin ausgegossen wurden. Solche Kerzen brennen besonders lange, passen in die Hosentasche eines Soldaten und spenden diesen Licht und Wärme an Orten an der Front, wo oftmals keine Elektrizität mehr vorhanden ist. "Die Elektrizitätsversorgung in der Ukraine wird durch russische Raketen stark angegriffen", verdeutlicht Oleksandra Lauterbach.

Die ukrainischen Frauen aus Halle sitzen an einem Tisch zusammen, wo sie zur Unterstützung in der Heimat neue Kerzen herstellen, zum anderen aus Stofffetzen die Bestandteile für Tarnnetze aufbereiten. In der Mitte (rechts am Tisch) ist Oleksandra Lauterbach zu erkennen, die mit einem Haller verheiratet ist und die Hilfsaktionen mit organisiert. Mit am Tisch sitzen (von rechts) Lubov Zyzak aus Kiew, Natalia Nolovakhina aus Charkiv und Familie Safronova aus Butscha. Foto: Privat

Die Hilfsbereitschaft auch in der Haller Bevölkerung hat die Ukrainerin begeistert. Zwischenzeitlich wurden im Haller Rathaus hunderte Konservendosen und Kerzenreste gesammelt. Eine Hallerin stellte alleine elf Eimer mit klein geschnittenen Kerzenresten zur Verfügung, damit das erforderliche Einschmelzen von Kerzenwachs einfacher wurde. Hier und da wurden auch größere leere Konserven-Behältnisse aus der Gastronomie zur Verfügung gestellt, aus denen besonders große Kerzen hergestellt werden konnten. "Da bekommt man noch mehr Wärme und es kann wohl auch ein Essen warm gemacht werden", sagt Oleksandra Lauterbach, deren beiden Schwiegersöhne selbst im Fronteinsatz sind. Einer kuriert derzeit seine Verletzungen aus, der andere kämpft in der Nähe von Cherson im Süden der Ukraine.

Die praktische Hilfe für die Ukraine aus Halle soll in diesem Herbst und kommenden Winter fortgesetzt werden. Das gilt sowohl für die neu produzierten Kerzen als auch für haltbare Lebensmittel. Die erwähnten 50 Lebensmittel-Pakete sind in der evangelischen Kirchengemeinde Halle von Gemeindereferent Sebastian Plath und Unterstützern gesammelt worden. Oleksandra Lauterbach denkt an die Produktion von einfachen Müsliriegeln für Soldaten als auch für Menschen in Not in Nähe der Front. Die Müsliriegel seien günstig herzustellen. Man brauche nur Haferflocken. Nüsse, Studentenfutter, Sirup und Magarine, könne das im Ofen backen und dann zuschneiden.

Dieses Bild mit einigen ukrainischen Frauen mit Kindern entstand auf dem Haller Ronchinplatz, die zum Teil die selbstgefertigten Kerzen für die Frontsoldaten in der Hand halten. In der Mitte steht die Ukrainerin Oleksandra Lauterbach aus Halle, die Hilfsaktionen in Halle mit organisiert. Foto: Privat

"Es ist ein gutes Gefühl für uns, wenn wir helfen können. Das hilft auch uns", sagt Oleksandra Lauterbach und fügt hinzu: "Wir sitzen hier in Sicherheit ohne ständigen Sirenenalarm und können uns darauf konzentrieren zu helfen." Auf dem Haller Nikolausmarkt am 1. Adventswochenende (27. November) möchten die ukrainischen Flüchtlinge gerne Bastelarbeiten verkaufen, um mit dem Erlös zum Beispiel Müslis und Lebensmittel für die Ukraine zu finanzieren. In Bielefeld, so berichtet Oksana Lauterbach, werden zudem auch Tarnnetze für die Verbesserung der Sicherheit der Soldaten genäht. Aus Halle werden dazu von ukrainischen Frauen Stoffteile bearbeitet und beigesteuert.

Wer für die Unterstützungsarbeit der ukrainischen Familien in Halle Material wie Kerzenreste oder Dosen spenden möchte, kann dies laut Oleksandra Lauterbach bei den Flüchtlingscontainern bei den alten Sportplätzen an der Masch oder auch bei Familie Lauterbach, Schillerstr. 1 in Halle, tun.