Nicht nur auf der Pressebank im Haupt- und Finanzausschuss zog in der vergangenen Woche den langen Sitzungsabend über die Kälte in den Körper, dass es tatsächlich recht unangenehm wurde. Im beginnenden Herbst war die Heizung in der Mensa der Gesamtschule ganz offenbar herunter geregelt worden, so wie es in öffentlichen Gebäuden aus Gründen der allgemeinen Energieeinsparungen auch vorgesehen ist. Und womöglich war das eine ganz gute sinnliche Lektion auch im übertragenen Sinne, die da den fröstelnden Haller Kommunalpolitikern erteilt wurde. Denn was auf diese in den kommenden Wochen und Monaten zukommen wird, ist aus politischer Sicht wahrscheinlich wenig herzerwärmend. Für diejenigen Haller Politiker, die über lange Jahre aus einem scheinbar niemals sich leerenden Füllhorn die verschiedensten Wohltaten in dieser Stadt verteilen konnten, droht ein Winter des politischen Missvergnügens.

Stefan Küppers ist Leiter der WB-Lokalredaktionen im Altkreis Halle. Foto: WB

Wenn Bürgermeister Tappe bei der Bezirksregierung anfragen lässt, ob das geplante Jugendzentrum, für das Fördergelder im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) beantragt worden sind, sich schadlos aus diesem ISEK herauslösen ließe, deutet das schon auf eine gewisse Not hin. Durch den Hinweis aus Detmold, dass eben diese Herauslösung ohne Gefährdung des gesamten ISEK möglich wäre, wird die Streichung des geplanten Jugendzentrums tatsächlich zu einer politischen Option. Bei den bald anstehenden Haushaltsberatungen wird die Katze aus dem Sack springen.

Doch das neue JuZ ist längst nicht der einzige Wackelkandidat in der angesichts der Lage viel zu langen Investitionsliste der Stadt Halle. Auch die schönen Ideen für eine substanzielle Verbesserung des ÖPNV in Halle stehen angesichts ihres Finanzvolumens auf der Kippe, so wünschenswert sie auch erscheinen. Irritierend wirken hier Aufwand und Ertrag, wenn man von Tappe vernimmt, dass Anrufsammeltaxi und Taxibus für die Haller Ortsteile bei in der Gesamtzahl nur 30 Nutzern, die freilich jeder mehrere Fahrten unternahmen, im Jahr bislang 130.000 Euro gekostet haben. Wegen gestiegener Kosten sollen die Zuschüsse demnächst auf 180.000 und in der Perspektive auf 280.000 Euro klettern. Für womöglich weiterhin nur 30 Bürger, die das Angebot tatsächlich nutzen? Angesichts solcher Unwuchten kann man als Steuerzahler sogar nur hoffen, dass eine Kostenrelation maßgebliches Kriterium wird.

Dies sind nur wenige Beispiele, die demnächst die Diskussion bestimmen dürften. So wie jeder private Haushalt in diesen Wochen und Monaten sich auf steigende Preise auf allen Ebenen einrichten muss und dies klugerweise nicht mit reiner Verschuldung lösen sollte, ist auch die Kommune viel mehr als in der Vergangenheit gefragt, Ausgaben den tatsächlichen Einnahmen anzupassen. Eine besonders gestaltungsfreudige Politik, die am Ende nur zu steigenden Steuern und Abgaben führt, kann nicht die Lösung sein.