Es reicht - immer mehr Müll neben Haller Containern

Halle

Wenn Felix Hüttl auf dem Weg ins Büro an den Containern an der Mönchstraße vorbeifährt, hat dort der Bauhof manchmal gerade erst einen Berg von Müll abgeholt, illegal entsorgt. "Drei, vier Stunden später sind an der gleichen Stelle bereits wieder Autoreifen und zum Beispiel eine ganze Büroeinrichtung abgelegt worden", berichtet der Leiter der Abteilung Klima-und Umweltschutz fassungslos: "Und das am helllichten Tage." Diesen Zustand wollen die Verantwortlichen der Stadt nicht länger hinnehmen.

Von Stephan Arend