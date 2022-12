Etwas vom großen Glück abgeben

Halle

Ihre Goldene Hochzeit haben Marianne und Paul Marten vom Landhotel Jäckel mit vielen Gästen gefeiert. 50 Jahre verheiratet zu sein und so lange gemeinsam durchs Leben gehen zu dürfen, das empfinden sie als ein großes Geschenk. Auf die Präsente ihrer Gäste haben die beiden Jubilare verzichtet und stattdessen Spenden gesammelt, um so ein wenig von ihrem Glück abzugeben - an Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind und an Institutionen, die Menschen helfen.

Von Stephan Arend