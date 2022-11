Europas Künstlerweg startet in Borgholzhausen

Borgholzhausen

Am 14. April 2023 startet die Isselhorster Initiatorin Nirgül Kantar- Dreesbeimdieke in Borgholzhausen ihren etwa 1.300 Kilometer langen Kunstmarathon zu Fuß und per Rad. Auf einer fahrbaren Staffelei transportiert sie ausgewählte Werke zahlreicher Kunstschaffender durch vier europäische Länder. Nirgüls Ziel ist es, auf „Europas Künstlerweg“, Kreative verschiedener Genres aus unterschiedlichen Nationen miteinander zu verbinden, ihnen eine Präsentationsplattform zu ermöglichen und zusätzlich die Begeisterung für Kunst zu wecken.

Von Johannes Gerhards