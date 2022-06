Evangelische Kirchengemeinde feiert Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmation in Halle

50, 60 oder gar 65 Jahre ist es nun her, dass sie mit der Familie und Freunden den Eintritt ins kirchliche Erwachsenenalter gefeiert haben. Eine lange Zeit, in der sich viele einstige Weggefährten aus den Augen verloren haben.

Pastor Bernd Eimterbäumer übernahm “ am Sonntag den Jubiläumsgottesdienst der „Goldkonfirmanden und sprach von Dankbarkeit in allen Bereichen, die man mit den Älterwerden besser ausdrücken und zu schätzen weiß. Gruppe Pastor Helmdach: Peter Thiesies, Ralf Wiegratz, Renate Salzsieder, geb. Fuchs, Sigrun Gehlen, Heidi Köhne-Ortmeyer, geb. Köhne und Barbara Starczewski, geb. Maier teil. Gruppe Pastor Arfmann: Norbert Klee und Käthe Niederschabbehard aus Amshausen und in Halle Jutta Birkenhagen, Angelika Horst-Neumann, geb. Horst, Christel Schütte Walter, geb. Schütte, Marlies Siegrid König, geb. Steinert und Irmgard Kuhlmann, geb. Stromberg. Gruppe Pastor Schmeling: Ralf Diekhaus, Hans-Heinrich Goedecke, Eckhard Lüker, Wolfgang Neuhaus, Gunter Reuter-Schöning, geb. Reuter, Astrid Orthmann, geb. Beckmann. Gudrun Kerkhoff, geb. Ehlers, Ulrike Nollkämper, Christiane Speckmann-Landwehr, geb. Speckmann, Elke Mescher, geb. Stadie, Ursula Fraenkel, geb. Steinmann und Susanne Schäde, geb. Wüllner. Gruppe Pastor Baumann: Hans-Jürgen Kahmann, Rainer Pohl, Udo Günner, Klaus Femmer, Günter Linnemann, Friedhelm Schaddehard, Birgit Bartling-Gräbitz, geb. Bartling, Dorothea Seebass, geb. Bartmann und Anne Brömmelsiek, geb. Kaup.