Explosionsgefahr bei Carport-Brand in Halle

Noch glimpflich ist ein Carport-Brand am Mittwoch in Halle ausgegangen. Weil eine Propangasflasche im Feuer drohte zu explodieren, musste die Feuerwehr sehr vorsichtig vorgehen.

Von der Drehleiter aus wurde der Carport-Brand am Rundweg in Halle bekämpft.

Der Brand eines Carportes am Rundweg in Halle hat sich am Mittwochnachmittag zu einem größeren und komplizierten Einsatz der Feuerwehr-Löschzüge Halle und Hörste ausgewachsen. Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand alarmiert. Weil in dem Carport eine Propangasflasche lagerte, ging die Feuerwehr nach Auskunft von Einsatzleiter Christian Herden besonders vorsichtig vor. Der Siedlungsbereich wurde großflächig abgesperrt. Das Feuer wurde aus der Deckung bekämpft, zudem die Drehleiter eingesetzt, um Abstand zu der explosiven Flasche zu haben.

Das Carport am Rundweg in Halle wurde total zerstört. Foto: Feuerwehr Halle/Goerlich

Glücklicherweise öffnete sich das Sicherheitsventil an der Propangasflasche, sodass das Gas kontrolliert, aber nicht explosionsartig entwich. Das Feuer wurde trotzdem angefacht. Ein Übergreifen des Brandes auf das Haus und die Innenräume konnte verhindert werden. Dennoch ist laut Herden durch Verrauchung auch im Haus größerer Renovierungsbedarf entstanden. Das Carport brannte total ab. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Aus der Höhe kann man das Ausmaß des Brandes gut erkennen. Foto: Feuerwehr Halle/Goerlich

Am Rande der Löscharbeiten erlitt eine ältere Bewohnerin des Hauses einen Kreislaufkollaps. Sie wurde ärztlich versorgt