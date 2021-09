Feuer der Unikat glimmt verhalten

Wie ein Blick in fremde Welten wirkt das Innenleben dieser Kunstharzkugel am Stand von Henning Ruff, deren Feuer wie die Unikat selber noch etwas schwach lodert.Über die Wirksamkeit von »echt magischen« Zauberstäben spekulieren Qing Liu und Liren Xu aus China. Sie studieren in Bielefeld.Der von vielen Ausstellern erhoffte Besucherandrang bei der Sommeredition der Unikat stellte sich am Samstag noch nicht ein.Anett Lober-Springinsguth arbeitet mit Bauchgefühl.

Foto: Johannes Gerhards