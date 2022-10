Feuerwehr verhindert Ausbreitung - Polizei sucht Zeugen

Halle

Die Polizei sucht Zeugen für einen Brand, der am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht in dem Postengeschäft „Kaufrausch“ an der Goebenstraße in Halle gemeldet worden war. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr wurde der Brand, der mutmaßlich durch das Anzünden des Lagers von außen herbeigeführt worden war, gelöscht, noch bevor die Flammen auf den Innenbereich übergreifen konnten.