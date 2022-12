Nur nicht einschlafen, in Halle soll es auch nach dem Nikolausmarkt in der Vorweihnachtszeit höchst lebendig zugehen. Am Freitag ist ein weiterer Teil der Adventskampagne vorgestellt worden.

Jeweils freitags und samstags an den kommenden Adventswochenenden sowie in der Vorweihnachtswoche findet rund um den Ronchin-Platz ein Kleiner Adventsmarkt statt. Den gestalten und betreiben (von links): Dieter Büsselberg (HIW), Nicole Hollenbach-Biele (HollisBest), Susanne Kock (HIW), Nicole Wiese mit Tochter Johanna (Teewiese), Oleksandra Lauterbach, Anne Born, Natalia Golovachina (alle Flüchtlingshilfe Ukraine), Anne Rodenbrock-Wesselmann (Freundeskreis Valmiera), Bernhard Seeger (Brasserie) und Birgit Schröter (Freundeskreis Valmiera).

Der soziale und der gute Zweck steht im Mittelpunkt eines kleinen Adventsmarktes, der an den kommenden Wochenenden bis Weihnachten auf dem Ronchinplatz stattfinden wird. Neben der lettischen Partnerstadt Valmiera stehen insbesondere die Belange der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Halle im Fokus.

In Halle leben über 200 geflüchtete Menschen, die mit unterschiedlichen Aktionen ihrem Land helfen wollen. „Wir waren während des Nikolausmarktes präsent und sind auch jetzt wieder dabei“, sagt Anne Born, „und die finanziellen Erlöse sind für dortige soziale Projekte bestimmt.“

Schmackhafte Wareniki aus der Ukraine

Die Hilfe für die Heimat ist bitter nötig. Die jüngst aus Halle gelieferten einfachen Kerzen für ukrainische Soldaten sowie notleidende Zivilisten leisten gute Dienste, weil durch die gezielte Zerstörung der Infrastruktur in der Ukraine Licht, Strom und Wärme fehlen. Auch kleine otstrinaggregate stehen derzeit in der ukrainischen Heimat hoch im Kurs. Weiterhin haben ukrainische Frauen in Halle in den vergangenen Wochen weihnachtliches Kunsthandwerk hergestellt, und zu den Öffnungstagen der Buden auf dem Ronchinplatz werden immer frische ukrainische Speisen gekocht. So gibt es die traditionelle Rote-Beete-Suppe Borsch oder die schmackhaften Wareniki. Sie ähneln den deutschen Maultaschen und werden unter anderem gefüllt mit Fleisch, Kartoffeln oder Sauerkraut.

Der Balzam-Likör aus Valmiera hat es in sich

Der Adventsmarkt ist von der HIW und dem Kreativteam, bestehend aus Stadtmarketing, Innenstadtmangement und der Kampagne "Kauf im Ort", entwickelt worden. In insgesamt vier Hütten, die vom Nikolausmarkt übernommen wurden, befindet sich auch ein Stand vom noch jungen Freundeskreis Halle-Valmiera. Hier werden Besonderheiten aus der lettischen Region rund um die Haller Partnerstadt Valmiera angeboten. Zu den lettischen Spezialitäten gehört zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Likör Balzam. "Wir können daher diesen Likör aus Kräutern, Blüten, Ölen und Beeren auf dem Adventsmarkt anbieten. Zum Beispiel als Special Edition mit Esperesso," weiß Klaus-Peter Schillig, 2. Vorsitzender des Valmiera-Freundeskreises. Das sonstige Angebot reicht von verschiedenen Fruchtaufstrichen, Sanddorn-Ölen und –sirup, Puderzucker aus Lorbeerblättern, knackigen Obstchips bis zu kandierten Früchten.

Zahlreiche Kulturauftritte bis Weihnachten

Neben diesen beiden Hütten gibt es zwei weitere, die an den drei Wochenenden unterschiedlich bewirtschaftet werden. So ist die Imkerei Diekmann, die unter anderem den schmackhaften Honigwein Met anbietet, ebenso dabei wie die Sportvereine TG Hörste und SG Hesseln, die die entsprechenden Heiß- und Kaltgetränke im Angebot haben werden. Weiterhin unterbreiten Angebote die Teemanufaktur Wiese sowie die Haller Dekorations- und Geschenkartikelpezialistin Nicole Hollenbach-Biele (Hollies Best). Und Bernard Seeger will mit seiner Brasserie verschiedene Eintöpfe, Grünkohl mit Mettenden sowie Bratwürste anbieten.

Der kleine Markt ist freitags und samstags, 3. Dezember, 9. und 10. sowie 16. und 17. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie von Montag, 19., bis Mittwoch, 21. Dezember, von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet. Musikalisch geht es auf dem Ronchin-Platz an diesem Samstag um 10 Uhr zu, wenn die junge Lenja Mittelberg mit dem E-Piano auftritt. Am 9. Dezember um 17 Uhr tritt dort der Projektchor "Sorry, wir singen" auf. Am 16. Dezember spielt die Pianistin Julia Schöppinger und am 17. Dezember um 15 Uhr tritt der Posaunenchor unter Leitung von Stefan Meier auf.