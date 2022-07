Freie Fahrt für Splittzug – Parken verboten

Bauhof repariert Straßen im gesamten Stadtgebiet – Anwohner werden per Post informiert

Halle

Jedes Jahr im Sommer werden die Haller Straßen auf Vordermann gebracht. In diesem Jahr rollt der „Splittzug“ zwischen dem 11. und 15. Juli durch die Innenstadt und die Ortsteile, um Schäden an der Straßendecke zu reparieren. Zur Durchführung der Arbeiten ist es notwendig, dass die Straßen frei befahrbar sind und nicht durch Fahrzeuge zugestellt sind. Anwohner(innen) der betroffenen Straßenzüge werden rechtzeitig per Posteinwurf auf das bevorstehende Parkverbot hingewiesen.