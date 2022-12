Freizeit und Naherholung in Loxten

420.000 Euro-Projekt - Versmolds Bürgermeister Michael Meyer-Hermann nimmt Landesförderung in Höhe von 250.000 Euro entgegen

Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling von der Bezirksregierung in Detmold überreichte der Stadt Versmold einen Förderbescheid in Höhe von 250.000 Euro. „Diese Landesförderung hilft uns sehr bei der Realisierung des Freizeit- und Naherholungsplatzes in Loxten“, freut sich Bürgermeister Michael Meyer-Hermann. Nachdem bereits im Jahr 2017 der Dorfplatz neugestaltet werden konnte, soll im kommenden Jahr ein Freizeit- und Naherholungsplatz realisiert werden.