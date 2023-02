Fröhliche Bilder und Verse trotz angeschlagener Gesundheit

Halle

Es ist, wie Museumsleiterin Ursula Blaschke es in der Ankündigung der Sonderausstellung formuliert hatte: Ein Nachmittag der Überraschungen. Zum einen hat sich die Gütersloher Künstlerin Irene Müller so gut von den schweren Verletzungen, die sie sich im vergangenen Jahr bei einem Sturz in einem Gütersloher Kaufhaus zugezogen hat, erholt, dass sie persönlich anwesend sein kann. Zum anderen erweist sich Bürgermeister Thomas Tappe, der die Ausstellung eröffnet, als Naturtalent im Rezitieren von humorigen Gedichten. Und auch Ursula Blaschke wird überrascht- vom großen Besucherandrang. Das Entreé des Haller Kunstmuseums ist bis auf den letzten Stuhl gefüllt, Stehplätze inbegriffen.

Von Christina Geis