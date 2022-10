„Füllen wir mit Stolz den Raum dazwischen“

Halle

Moderator Niko Sioulis eröffnet den Abend mit einem „Opferlammtext“. So wird in Kreisen der Poetry-Slammer die undankbare Aufgabe umschrieben, den Anfang zu machen und das ohnehin nur theoretisch existierende Eis im Publikum zu brechen. Solange die Zuhörer keinen Vergleichstext haben, sind sie in ihrer Beurteilungsfähigkeit verständlicherweise noch eingeschränkt. Das Bewerten der Vorträge ist dagegen fester Bestandteil der literarischen Wettbewerbe, wenngleich die Solidarität der Poeten jegliches Konkurrenzgefühl in den Schatten stellt.

Von Johannes Gerhards