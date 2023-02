 Fulminanter Wiederaufstieg der Haller Förderschule

Zum Abschied seines beruflichen Lebens erlebt die Förderschule in Halle wieder einen Aufschwung, den vor zehn Jahren wohl niemand für möglich gehalten hätte. Die Schule war im Zuge der damaligen politischen Welle, Inklusion von förderbedürftigen Schülern vor allem an Regelschulen durchzusetzen, schon beinahe abgeschafft. Der aktuelle Wiederaufstieg der Haller Förderschule mit neuen Zukunftsperspektiven ist eng mit Albert Rohen verbunden, der als Rektor in dieser Woche in den Ruhestand verabschiedet wird.

„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“ Das Zitat des Dichters und Humoristen Wilhelm Busch lässt sich gleich in mehrfacher Weise auf die folgende Geschichte anwenden. Zum einen auf die Entwicklung der Haller Förderschule in den vergangenen zehn Jahren. Zum anderen auf den Rektor dieser Schule, Albert Rohen, der nicht nur beruflich, sondern auch ganz persönlich einen besonderen Kampf in diesen Jahren zu bestehen hatte. Jetzt, da der Schwerbehinderte mit 63 Jahren in den Ruhestand wechselt, wird noch einmal deutlich, wie ungewöhnlich das alles ist, was in und um die Haller Förderschule in der letzten Dekade passiert ist.