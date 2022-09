Ganz Künsebeck ist auf den Beinen

Den Organisatorenvom TV Deutsche Eiche, der IGKB sowie weiteren Vereinen und Institutionen ist es gelungen, zum Sommerfest für ein derart abwechslungsreiches Programm zu sorgen, das allen Besuchern jede Menge zu bieten hatte. Zeitweise ist gefühlt das ganze „Dorf“ auf den Beinen.

„Für mich persönlich ist ein Traum wahr geworden – eine Polonaise über den Ringofenplatz. Alle haben mitgezogen. Es war ein großartiges Miteinander“, sagt Mitorganisatorin Friederike Hegemann, die im Anschluss an das Sommerfest ein durchweg positives Fazit zog.

Sommerfest Künsebeck Sportlicher Auftakt: Zu Beginn des Sommerfestes wurden die Gäste Zeuge eines Tanz-Flashmobs, der nicht nur den Künsebecker Nachwuchs in Bewegung brachte. Foto: Malte Krammenschneider Marina Hempe genießt mit ihrern Töchtern Leni (links) und Nele eine Fahrt mit der kleinen „Lokomotive“ durch Künsebeck. Foto: Malte Krammenschneider Bei der Kinderolympiade probierte sich der Nachwuchs unter anderem im Klassiker „Dosenwerfen“. Foto: Malte Krammenschneider Zauberer „Marco“ lässt es auf Wunsch der Kinder spontan in Künsebeck schneien. Foto: Kerstin Panhorst Ein echter Hingucker und bei den Besuchern sehr beliebt: Die kleine „Künsebeck Bahn“. Foto: Malte Krammenschneider Eine Künsebecker Familie hatte sich besondere Werbung für den Künsebecker Supermarkt ausgedacht und brachte ihr "Tante Enso Pony" mit. Foto: Kerstin Panhorst Zum 1. Platz bei der Dorfolympiade gratulieren (von links) Bürgermeister Thomas Tappe und die 2. Vorsitzende des TVK Julia Steinweg ebenso wie der 1. Vorsitzende Hartmut Pohl (Rechts) den Gewinnern der Erwachsenenkategorie Jana Eisenstein-Schlote, Benjamin Hagen, Ingrid Diekmann-Vemmer (hinten von links) sowie Simon Joost und Matthias Jörke (vorne von links). Foto: Kerstin Panhorst Mit Akustikgitarre, Bass und zweistimmigem Gesang interpretieren Sandra Faryn und Anette Klee selbst komponierte und gecoverte Songs im eigenen Gewand. Foto: Kerstin Panhorst Trommel-Spezialist Thiendella Diop lud die Anwesenden auch zu einem kleinen Schnupperkurs ein. Foto: Kerstin Panhorst Auch die Sängergemeinschaft Künsebeck trug mit einem kleinen Konzert zum bunten Programm bei. Foto: Malte Krammenschneider

Ähnlich dürften es auch die Gäste gesehen haben, denn am Samstag ist der Ringofenplatz stets gut gefüllt, zwischenzeitliche Schauer und das kühle Wetter scheinen nicht zu stören und es wird bis in die Nacht gemeinsam gefeiert.

Tagsüber geht es jedoch zunächst einmal sehr sportlich zu, denn bei der Kinderolympiade warten auf die Heranwachsenden fünf knifflige Sport- und Geschicklichkeitsspiele, die das „Team Blau“ offenbar besonders gut meistert. Zehra Solmaz, Oskar Bieder, Fiete Borgelt, Mats Matysiak und Simon Tippe stellen sich bei Dosenwerfen und Co. sehr geschickt an und sichern sich hochverdient den Titel. In der Jugend- und Erwachsenen Konkurrenz gewinnen derweil Jana Eisenstein, Ingrid Diekmann-Vemmer, Simon Joost, Benjamin Hagen und Matthias Jörke und nehmen den prestigeträchtige Mini-Pokal der Dorfolympiade strahlend vom äußerst engagierten Vorsitzenden des TV Deutsche Eiche, Hartmut Pohl, entgegen.

Trommeln und Touren mit der Eisenbahn

Anschließend wird den Gästen auf dem Ringofenplatz jede Menge Unterhaltung geboten. So hat die Sängergemeinschaft Künsebeck ein kleines Konzert vorbereitet, Trommel-Profi Thiendella Diop begeistert mit rhythmischen Klängen und am Abend verzückt die Live-Band „Madline&Jay“ ihre Zuhörer. Unterdessen kann man bei der großen Tombola sei Glück versuchen, und es werden noch letzte Anteile am neuen Künsebecker Supermarkt verkauft. Ebenfalls gut kommen die kleinen Dorf-Touren mit der Miniatur-Lokomotive an.

Trotz des kühlen Wetters lockt dieses Angebot erstaunlich viele Besucher an und dürfte neben den Alteingesessenen auch auswärtigen Gästen gefallen haben, denn bekanntlich war das Sommerfest Teil der ersten „RadKulTour“-Etappe.