Die Kritik an den Zuständen im südwestlichen Haller Stadtgebiet während der ersten zwei Wochen des Verkehrsversuches fällt beim Rettungsdienst des Kreises Gütersloh in sehr deutlichen Worten aus. "Der vorzeitige Abbruch dieses Versuches wurde vom gesamten Team mit großer Erleichterung aufgenommen", schreibt der Leiter der Rettungswache.

Harte Kritik von Rettungsdienst an Zuständen bei Verkehrsversuch - Feuerwehrchef schildert Zeitverluste

In der Stellungnahme von Rettungswachen-Leiter Marc Winkler, die bereits am vergangenen Samstag verfasst worden war, als der Bürgermeister zunächst den kompletten Abbruch des Verkehrsversuches verkündet hatte, werden die Einsatzverhältnisse in den beiden voran gegangenen Wochen wie folgt beschrieben: