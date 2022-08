Gaskosten in Halle um 42 Prozent höher

Allein durch die neuen Umlagen steigen die Gaskosten in Halle zum 1. Oktober um rund 42 Prozent. Der Versorger TWO nennt jetzt Einzelheiten.

Die Gaspreise steigen zum 1. Oktober in Halle zunächst nur wegen der neuen Umlagen. Eine weitere Gaspreiserhöhung ist bei den TWO erst zum 1. Januar 2023 geplant.

Nach den Zusendungen an die Kunden gibt der Haller Energieversorger Der TWO jetzt auch eine Pressemitteilung zu den neuen Gasumlagen ab 1. Oktober heraus. diesen Umlagen zählen die Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,419 Cent je Kilowattstunde (netto) sowie die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent je Kilowattstunde (netto). „Auf diese Umlagen haben wir als Lokalversorger keinerlei Einfluss und können sie nur eins zu eins weitergeben“, erklärt TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese.

Mit dieser Maßnahme wolle die Bundesregierung trotz deutlich reduzierter russischer Gasimportmengen die Gasversorgung von privaten Haushalten und Unternehmen sicherstellen. Die Umlagen werden regelmäßig überprüft und alle drei Monate gegebenenfalls angepasst. Die Gasbeschaffungsumlage wird bei allen Kunden 18, die Gasspeicherumlage 30 Monate lang zusammen mit der Gasrechnung erhoben. „Letztendlich erhöhen sich die Gaskosten in den Monaten Oktober bis Dezember 2022 durch die Umlagen um rund 42 Prozent“, fasst Wiese zusammen.

Für einen durchschnittlichen vierköpfigen Haller Haushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von knapp 20.000 Kilowattstunden und einem monatlichen Abschlag von 120 Euro seien die Kosten im letzten Quartal des Jahres dadurch um rund 50 Euro im Monat höher. „Sobald die Senkung der Mehrwertsteuer bei der Gasabrechnung beschlossen und der reduzierte Mehrwertsteuersatz gültig ist, werden wir selbstverständlich unsere Bruttopreise anpassen und diesen Kostenvorteil vollständig an unsere Kunden weitergeben“, kündigt Wiese an.

Im TWO-Kundenportal unter www.two.de oder beim TWO-Kundenservice unter der Rufnummer 05201 858-0 gibt es weitere Infos zu den aktuellen Strom- und Gaspreisen. Über das Portal können Kunden auch ihre Abschläge selbstständig anpassen.