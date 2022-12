Gaspedal mit Bremse verwechselt: Unfall in Halle

Der Fahrer, der mit zwei weiteren Freunden in einem schwarzen Mercedes, auf dem Gartnischer Weg in Fahrtrichtung Haller Innenstadt unterwegs war, fuhr laut Polizei an einer abknickenden Vorfahrt geradeaus. Statt die Fahrt auf der Neulehnenstraße fortzusetzen, überquerte der Pkw unkontrolliert einen Rad- und Fußgängerweg, fuhr über eine kleine Wiese und prallte mit voller Wucht frontal in eine Holzumzäunung und vor einen dahinterstehenden Baum.

