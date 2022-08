Gastronomie in Halle darf deutlich wachsen

Es ist auch ein politisches Signal, dass mehr Gastronomie in Halle gewünscht ist: Das beliebte Grillhouse Alex gegenüber vom Rathaus darf mit Außengastronomie deutlich größer werden, als ursprünglich geplant. Dafür gehen Parkplätze in der Innenstadt verloren. Mit Kommentar.

Der Planungsausschuss hat am Dienstagabend einstimmig eine weitreichenden Änderungsr planung für eine Erweiterung des Restaurants Grill Alex zugestimmt. Damit soll bewusst ein Impuls für die Weiterentwicklung von Gastronomie in der Haller Innenstadt gesetzt werden. Die Betreiber wollen sich künftig mehr in Richtung Steakhaus entwickeln, den Mittagstisch ausbauen und auch ein gutes Frühstücksangebot für die Haller machen. Die Erweiterung hat jedoch Folgen. Insgesamt sollen in diesem Bereich elf Parkplätze wegfallen.