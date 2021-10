Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der Versmolder Straße in Hörste tödlich verunglückt.

Bei einem Alleinunfall ist am Freitagnachmittag der Fahrer eines VW Golf in Halle-Hörste ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeibeamten vor Ort fuhr der 52-jährige Borgholzhausener gegen 15 Uhr aus Richtung Versmold kommend auf der Versmolder Straße Richtung Hörste. Zwischen Wacholderstraße und Siedinghausener Straße kam der Fahrer, der allein unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte mit offenbar hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der VW geriet in Brand.

Mehrere Pkw-Fahrer löschten das Feuer und zogen den eingeklemmten Mann aus dem qualmenden Fahrzeug. Sowohl diese Ersthelfer als auch die hinzugerufenen Feuerwehrleute und Notarzt versuchten 30 Minuten lang, den Mann zu reanimieren – ohne Erfolg, er verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst 30 Feuerwehrleute der Löschzüge Hörste und Kölkebeck unter Leitung von Peter Goldbecker.