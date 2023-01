Altkreis Halle

Die in den vergangenen Wochen Fahrt aufnehmende Debatte um die Fusionspläne für die Kreissparkasse Halle hat jetzt eine neue politische Eskalationsstufe erreicht. Vier Bürgermeister aus dem Altkreis Halle und dem Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Halle haben am Mittwoch eine gemeinsam abgestimmte Resolution vorgestellt, in der sie eine Fusion mit Kreissparkasse Wiedenbrück ablehnen und für die Kommune mehr Mitsprache einfordern, indem der Kreis Gütersloh seine Trägerschaft an die Städte und Gemeinden zurückgibt.

Von Stefan Küppers