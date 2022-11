Gemeinschaftsbüros werden immer gefragter

Co-Working ist eine Antwort auf neue Arbeitsformen: Immer mehr Menschen arbeiten im Home-Office, das im schlechtesten Fall nur aus einem Handy und einem Laptop auf dem Esstisch besteht. Oder sind im Außendienst oder Handwerk tätig und brauchen deshalb nur ab und zu einen Schreibtisch, um Rechnungen zu schreiben oder Berichte zu verfassen. Weltweit gibt es bereits mehr als 14.000 solcher Gemein­schafts­büros, die neudeutsch Co-Working-Spaces genannt werden. Auch in Deutschland steigt ihre Zahl rasant.

Moderne Technik in historischem Rahmen

Im Erdgeschoss des Haller Haus des Handwerks ist seit mehr als vier Jahren die Marketing-, PR- und Internetagentur KonText-Kontor zuhause. Hightech-Arbeitsplätze, Cloud-Telefonie und eine leistungsfähige Internetanbindung haben deshalb längst Einzug gehalten in das über 70 Jahre alte Gebäude. Das war bis zum Zusammenschluss der einst selbständigen Kreise Halle und Wiedenbrück zum Kreis Gütersloh im Jahr 1973 das Zuhause der Kreishandwerkerschaft.

Start mit sechs Arbeitsplätzen in drei Büros

Versuchsweise sollen jetzt die ersten vier Büroräume im Obergeschoss als Co-Working-Space angeboten werden. Eines davon ist bereits vergeben, drei weitere mit insgesamt sechs Arbeitsplätzen stehen noch zur Verfügung. Aufgrund des Grundrisses und verbindender Türen, die man auch abschließen kann, können diese flexibel genutzt werden. Ob sich ein potenzieller Mieter für einen oder zwei Räume oder gar einen Einzelarbeitsplatz in der Gesellschaft anderer interessiert, werde sich zeigen. Davon hänge auch ab, welchen Kostenbeitrag die einzelnen Mieter zu tragen hätten, sagt Hausbesitzerin Gabriele Kummrow.

Die Arbeitswelt hat sich verändert. Viele Menschen brauchen nur sporadisch ein Büro oder einen Schreibtisch. Foto:

Chemie bestimmt, was möglich ist

In Abstimmung mit den Interessenten ist auch eine Teilmöblierung oder die gemeinsame Nutzung technischer und räumlicher Möglichkeiten wie zum Beispiel die eines Konferenzraums oder einer Küche vorstellbar. Entscheidend sei, dass am Ende des Auswahlprozesses die Chemie unter den neuen und alten Nutzern des Hauses stimme.

Offen für viele Berufe

Die Nutzung des ebenso zentralen wie bekannten Gebäudes ist auf Büro beschränkt. „Wir sind grundsätzlich offen für Handwerker und Vertriebler ebenso wie für IT-Fachleute, Programmierer oder Kreative“, sagt die Vermieterin. Nur viel Publikumsverkehr sei ebenso wenig gewünscht wie ein Missbrauch als reine Briefkasten­adresse. Wer Interesse an einer Nutzung des ersten Haller Co-Working-Spaces hat, kann sich bei Joachim Kummrow unter [email protected] melden.

Unternehmensgründer starten gerne im kleinen Rahmen

Gerade Unternehmensgründer – neudeutsch auch Start-Ups genannt –entscheiden sich gerne für einen Start im kleinen Rahmen. Das ist in Halle schon seit vielen Jahren möglich: So zum Beispiel in der ehemaligen Modefabrik Höpfner am Südwestende der Schlammpatt-Siedlung. Oder in den Hallen des einstigen Holzhandlung Thomas in der Goebenstraße und im Klingenhagen. Oder auf dem General-Gelände an der Alten Weststraße. Und natürlich in den einstigen Werkhallen der Lederfabrik Güttgemanns an der Alleestraße. Auch in die Gerry-Weber-Verwaltung an der Ecke Neulehenstraße/Gartnischer Weg sind mittlerweile mehrere andere Firmen eingezogen. Angedacht ist in Halle auch der „DigitalHafen“ – ein Co-Working-Space speziell für High-Tech-Gründer. Doch dessen Zukunft ist aufgrund der gerade laufenden Beratungen zum städtischen Haushaltsplanentwurf 2023 ungewiss