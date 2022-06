Gerhold's in Hörste öffnet nur noch sonntags

Beliebte Gaststätte mit Biergarten fehlt vor allem in der Küche Personal

Halle

Wer in diesen Tagen bei bestem Sommer-Wetter telefonisch einen Platz im Biergarten des Gerhold`s in Hörste reservieren möchte, der wird von dem nur einen Satz auf dem Anrufbeantworter überrascht: „Aus Personalgründen haben wir derzeit nur noch am Sonntag ab 17 Uhr geöffnet.“

Von Stephan Arend