Geschenktüten als Weihnachtsüberraschung

Am Tag vor Heiligabend dürfen sich die Kunden der Tafel in Halle auf eine besondere Überraschung freuen. Mitglieder des CDU-Stadtverbandes haben Geschenktüten für 139 Personen aus 105 Haushalten gefüllt. Generell ist derzeit die Bereitschaft der Haller groß, die Tafel zu unterstützen.

Besonders in der momentan so belastenden Zeit zeigen die Haller Bürgerinnen und Bürger eine große Bereitschaft zu helfen. Die Menge der Spenden für die Tafel war ausgesprochen reichhaltig und hochwertig. In Tüten verpackt, konnten sie zusätzlich zum normalen Angebot verteilt werden. Im Namen ihrer Abholerinnen und Abholer bedanken sich die Damen der Montagsausgabe der Gütersloher Tafel im katholischen Gemeindezentrum Oase.