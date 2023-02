Glockenläuten und Friedensgedenken im Kirchenkreis Halle

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar gibt es auch im Kirchenkreis Halle zahlreiche Aktionen für den Frieden. Das ganze Wochenende über finden Andachten und Friedensgebete in den acht Kirchengemeinden statt.

Zum Auftakt werden am Freitagabend um 19 Uhr an allen Predigtstätten des Kirchenkreises die Glocken läuten zum Aufruf zum Friedensgebet und als Zeichen der Hoffnung. Die zentrale Veranstaltung am Freitag ist das „Friedensgedenken“ in der St. Johanniskirche – ein ökumenisches Gedenken in Kooperation mit der Stadt.

Auch Menschen aus der Ukraine nehmen teil

Es soll daran erinnert werden, dass nach mehr als 70 Jahren in Europa wieder Krieg herrscht. „Unser Frieden hierzulande ist zart und zerbrechlich, wie uns dies der Einmarsch Russlands zeigt“, sagt Innenstadtmanager und Organisator Frank Hofen, „und mein Wunsch ist es, am Freitag eine voll besuchte Kirche zu haben, um gemeinsam zu gedenken.“ Auch Menschen aus der Ukraine nehmen teil und gestalten das „Friedensgedenken“ mit. Elina Yurina erzählt ein Gedicht in ukrainischer Sprache und die achtjährige Darija aus Charkiv trägt dieses Gedicht in Deutsch vor. Ein Filmbeitrag aus und über die Ukraine wird gezeigt. Außerdem danken ukrainische Flüchtlingshelfer(innen) mit Geschenken für Haller Hilfe. Es wird für den Frieden gebetet und mit dem Bachchor gesungen. Bürgermeister Thomas Tappe spricht Hoffnung aus. Die Pfarrer Jürgen Westhoff und Tim Henselmeyer führen ein ökumenisches Gespräch und zum Abschluss wird KMD Friedemann Engelbert auf der Heintz-Orgel die ukrainische Nationalhymne spielen. „Mein größter Wunsch ist der nach Frieden“, sagt Pfarrer Tim Henselmeyer: „Frieden ohne Waffen ist natürlich auch mein Gebot, doch die Ukrainer haben ein Recht auf Selbstverteidigung.“

Friedenszug durch Versmold

Nicht nur in den Kirchen und Gemeindehäusern sind die Menschen zum Beten eingeladen. Jeder kann auch für sich zuhause und an anderen Orten für das Ende des unsäglichen Leids in der Ukraine beten oder über die sozialen Medien unter dem Hashtag #pray4ukraine.

Wer lieber in der Gemeinschaft betet, hat dafür zahlreiche weitere Gelegenheiten: In Werther gibt es ebenfalls am Freitag um 19.30 Uhr eine Passionsandacht im Jugendheim Langenheide. Die Kirchengemeinde Bockhorst lädt am Sonntag um 10 Uhr zu einem Friedensgottesdienst, Borgholzhausen feiert seinen "Anderen Gottesdienst" am Sonntag um 18 Uhr im Gemeindehaus am Kampgarten ebenfalls zum Thema Frieden. Im Haller Ortsteil Künsebeck findet am Sonntag um 18 Uhr ein Lichtkonzert mit Musikerin Heike Radler statt, zu dessen Beginn ebenfalls ein Friedensgebet gesprochen wird. Auch in Versmold wird für Frieden gebetet, dort findet zudem am 6. März wieder ein Friedenszug durch die Gemeinde statt. Harsewinkel illuminiert seine Kirche in Blau und Gelb und feiert gemeinsam mit der katholischen Gemeinde eine ökumenische Friedensandacht am Sonntag um 18.15 Uhr in der Pfarrei St. Lucia.

Mitmach-Aktion - Blumen pflanzen

In Versmold, Bockhorst und im Pfarrbezirk Künsebeck ist zudem die Mitmach-Aktion #hoffnungsäen der Evangelischen Kirche in Deutschland geplant, die als Zeichen der Hoffnung für die Menschen in der Ukraine und zugleich Unterstützung für humanitäre Hilfe, ins Leben gerufen wurde. Mit der Aktion sollen möglichst viele blaue Kornblumen und gelbe Sonnenblumen gepflanzt werden. Die Blumen in den Farben der Ukraine sollen zeigen: Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass dieses Land Zukunft in Freiheit und Frieden hat. Die Aktion #hoffnungsäen ruft auf zu Spenden für Partnerorganisationen, die oft seit Jahren mit lokalen Organisationen, humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten. Jede Spende hilft, Menschen aus umkämpften Gebieten zu evakuieren, Hilfe zu verteilen, Unterkünfte zu schaffen oder Geflüchtete zu versorgen.