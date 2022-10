Gold gewinnen – und Kindern helfen

„Ausverkauft“ vor dem 1. Dezember – der Adventskalender des Rotary Clubs Halle war im Vorjahr schnell vergriffen. Kein Wunder, schließlich verbergen sich hinter den 24 Türchen attraktive Preise und außerdem kommt der Erlös gemeinnützigen Zwecken zu Gute. Deshalb haben die Initiatoren wie Präsidentin Christiane Habighorst und der neue Kalender-Projektleiter Thomas Kremer in diesem Jahr die Auflage um 500 Stück auf 3.500 erhöht.

Somit dürfte bereits feststehen, dass bei einem Verkaufspreis von fünf Euro bei der nun schon zwölften Auflage des Gewinnspiels 17.500 Euro zusammenkommen werden. Denn angesichts der großen Nachfrage und der Beliebtheit des Projektes gibt es wohl keinen Zweifel, dass alle Kalender verkauft werden.

„Der Erlös wird zu 100 Prozent gemeinnützigen Zwecken zugeführt“, stellt Christiane Habighorst eine Besonderheit der Aktion heraus. Alle hochwertigen Preise werden gespendet, derweil der Rotary Club Halle die Herstellungskosten komplett übernimmt und den Verkauf der Kalender ankurbelt. „Jedes Mitglied kauft 40 Kalender und verschenkt diese“, hat auch der langjährige Kalender-Projektleiter Jürgen Bonnet mit den Kalendern schon für viel Freude und auch Spannung beim Öffnen der Türchen gesorgt.

Sein Nachfolger Thomas Kremer berichtet indes von einem Rekordverkaufsstart beim Kartoffelmarkt in Borgholzhausen: „Wir haben dort auch mit Unterstützung von Altbürgermeister Klemens Keller in zwei Stunden 138 Exemplare verkauft, so viel wie noch nie.“

Welche Preise winken?

Insgesamt werden Preise im Wert von 5.000 Euro ausgespielt, von mindestens 100 Euro bis zu 1.000 Euro. Es gibt Bargeld zum Shoppen, ein Fahrrad, Einkaufs-, Restaurant- und Reisegutscheine und sogar einen Hauptgewinn aus Gold.

Wie funktioniert das Gewinnspiel?

Jeder Kalender hat auf der Titelseite eine Nummer, so dass die Kalendernummer gleichzeitig die Losnummer ist. Am 30. November wird unter notarieller Aufsicht für jeden der 24 Kalendertage eine Gewinnnummer gezogen. Stimmt eine der gezogenen Nummern mit der Nummer eines Kalenders überein, hat der Besitzer an diesem Tag gewonnen.

Die Gewinnzahlen werden in den Tageszeitungen veröffentlicht, ebenso unter www.rotary-halle-westfalen.de. Wer gewonnen hat, meldet sich bei Projektleiter Thomas Kremer. Sein Kontakt ist auf der Rückseite des Kalenders vermerkt.

Wer profitiert vom Erlös?

Unter der Überschrift „Wir helfen Kindern“ werden erneut anerkannte Projekte in der Region und international gefördert. Im Vorjahr sind ein Schulprojekt in Kenia, das Westfälische Kinderdorf und die Tafel Gütersloh mit je einem Drittel des Erlöses unterstützt worden.

Wo gibt es den Kalender?

Die öffentlichen Verkaufsstellen wie den Bücherladen in der Kreissparkasse, die Haller Herz-Apotheke oder das Rossini werden auf der Homepage des Rotary Clubs Halle aufgeführt. Die Mitglieder kommen aus dem gesamten Kreis Gütersloh, so dass das Gewinnspiel in den Orten Borgholzhausen, Halle, Harsewinkel, Steinhagen, Versmold und Werther veranstaltet wird.