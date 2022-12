Großbrand in Versmold-Loxten

Feuer in Scheune ausgebrochen - 80 Einsatzkräfte verhindern ein Übergreifen der Flammen

Versmold

Ein Brand in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Versmolder Ortsteil Loxten hat am Dienstagmittag gegen 12.35 Uhr einen Großeinsatz von Brandbekämpfern zur Folge gehabt. Dank eines personalintensiven und ausdauernden Bemühens gelang es, den insgesamt 80 Einsatzkräften ein Übergreifen der Flammen auf in der Nähe befindliche Gebäudeteile und ein Wohnhaus zu verhindern

Von Gabriele Grund