Zwei Einladungen am 3. und 4. Dezember in Halle

Der große Chor der Mennoniten-Brüdergemeinde in Halle lädt zu zwei Adventskonzerten ins Bethaus am Tiefer Weg ein.

"Jesus Christus sah, kam und liebte" - unter diesem Motto steht das diesjährige Adventssingenu der Ev. Mennoniten-Brüdergemeinde Halle. Im Zentrum der beiden Konzerte an diesem Wochenende steht die frohe Botschaft von Jesus Christus und die Ankunft des Erlösers.

Konzert mit Textbeiträgen

Wie gewohnt wird der stimmgewaltige Chor, unterstützt von dem Gemeindeorchester, bekannte und neue Weihnachtslieder vortragen. Zwischen den Liedern gibt es einige Textbeiträge, die auf dem Leitgedanken des diesjährigen Adventssingen aufsetzen und das Kommen von Jesus Christus näher beleuchten. Abgeschlossen wird die Aufführung mit einer Kurzbotschaft sowie einem gemeinsamen Weihnachtslied.

Inzwischen ist das alljährige Adventssingen der Ev. Mennoniten-Brüdergemeinde Halle zur Tradition geworden und bietet in der häufig stressigen Vorweihnachtszeit einen Moment der Ruhe und die Möglichkeit zur Besinnung auf die zentrale Botschaft von Weihnachten. Im Anschluss an den musikalischen Teil sind alle Besucher eingeladen den Abend in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Tee und selbstgebackenen Plätzchen ausklingen zu lassen.

Auch in diesem Jahr werden zwei Vorführungen des Adventchores geboten, am Samstag und Sonntag. 3. und 4. Dezember, um jeweils 17 Uhr im Gemeindehaus der Ev. MBG Halle am Tiefer Weg 35 in Halle.