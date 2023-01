Große Nachfrage - Material wird knapp

Die städtische Fahrradreparaturwerkstatt für Geflüchtete erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Seit im Jahre 2016 die Räume im ehemaligen Elektrogeschäft an der Ecke Lange Straße/Martin Luther Straße übernommen wurden, sind inzwischen bis zu neun ehrenamtliche „Schrauber“ am Werk, um Fahrräder wieder verkehrstüchtig zu machen und günstig an Geflüchtete auszugeben.

Fahrradprojekt der städtischen Flüchtlingshilfe in Halle sucht Sachspenden - bis zu neun ehremamtliche Schrauber sind am Werk

Gerade steht ein ehemaliger Richter aus Afghanistan in der Werkstatt und will sich beraten lassen. Erst vor ein paar Tagen ist er mit seiner Familie in Deutschland eingetroffen, jetzt sucht er fahrbare Untersätze für sich und seine Kinder. Das Kriterium Herrenrad statt Damenrad genießt dabei klare Priorität vor der Marke. Denn gelegentlich sind auch Modelle renommierter Fahrradhersteller verfügbar. „Der E-Bike-Trend kam uns ganz gelegen“, sagt Christian Janssen von der städtischen Flüchtlingsberatung, viele Menschen hätten beim Umstieg aufs Pedelec ihr altes Rad gerne zur Verfügung gestellt.

Sie gehören zum Team in der Fahrradwerkstatt für Geflüchtete und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Von links Christian Janssen (städtische Flüchtlingsberatung), Günter Schillings und Kornelius Foto: Johannes Gerhards

Da die Zahl geflüchteter Menschen derzeit wieder steigt, sucht das Team des sozialen Projekts dringend frisches Arbeitsmaterial in Form von Sachspenden. Auf der Wunschliste stehen gebrauchte Fahrräder jeglichen Alters und Zustands sowie Zubehör und Werkzeug. „Wir sind für jedes Rad dankbar, auch alte Dreigang-Klassiker“, betont Christian Janssen. Was sich nicht mehr fahrbereit machen lasse werde eben ausgeschlachtet.

Günter Schillings ist ehemaliger Radsportler und begabter Bastler. Stolz verweist er auf die Reihe „aufgemöbelter“ Fahrräder, die unter seinen fachkundigen Händen wieder die Verkehrstüchtigkeit erreicht haben. Neue Züge für Schaltung oder Bremse und die passende Beleuchtung sind für Fachmann kein großes Problem. Vor ungefähr einem Jahr hat er sich dem Projekt angeschlossen, seitdem ist er nahezu täglich in der Werkstatt anzutreffen. Gemeinsam mit Hans, Kornelius, Filip und Christian Janssen kümmert er sich um technische Details und Kundenberatung.

Das Materiallager dünnt sich langsam aus. Deswegen ist das Sozialprojekt Fahrradwerkstatt auf der Suche nach nicht mehr benötigten Fahrrädern und Ersatzteilen Foto: Johannes Gerhards

„Wir machen Ein-Fahrrad-Politik“, sagt Janssen, der eine Wegwerfmentalität im Sinne der Nachhaltigkeit nicht unterstützen möchte. Das Auswechseln von Ersatzteilen im Selbsthilfe-Modus gehört dabei zum Service, falls es so gewünscht wird. Lediglich bei Kinderfahrrädern machen die „Monteure“ eine Ausnahme, wenn die Größe nicht mehr stimmt. Für 30 Euro inklusive hochwertigem Schloss erhalten berechtigte Menschen mit Fluchthintergrund ein Fahrrad, Kinderräder kosten zwischen fünf und zehn Euro. Meist kennt Christian Janssen die Kunden aus seinem Job und weiß über deren Bedürfnisse Bescheid. Auf keinen Fall wolle man dem Fachhandel Konkurrenz machen, der Laden „Avanti“ in unmittelbarer Nachbarschaft gehört zu den wichtigsten Unterstützern.

Finanzielle Zuwendungen kommen von der Ratsfraktion der Grünen, die regelmäßig einen Teil ihrer Sitzungsgelder spenden und so dazu beitragen, dass das Fahrrad-Projekt kostendeckend arbeiten kann. Der ehemalige Grünen-Sprecher Frank Winter hat gemeinsam mit Sebastian Plath vom Mittagstisch seinerzeit bei einem Reparaturworkshop den Grundstein für das Fahrradprojekt für Geflüchtete gelegt. Die beiden syrischen Mitarbeiter aus der Anfangszeit haben inzwischen eine „richtige“ bezahlte Arbeitsstelle gefunden, sind aber dem technischen Bereich treu geblieben, sagt Christian Janssen.

Unterdessen berät Filip zwei Kunden bei der Fertigstellung eines Fahrrades, nur noch die Reifen müssen aufgepumpt werden. Das Material droht allerdings aufgrund der hohen Nachfrage langsam knapp zu werden. Deswegen gibt es den aktuellen Aufruf, nicht mehr benötigte Fahrräder und Ersatzteile zu spenden.

So kann das Projekt unterstützt werden

Wer das Team der Fahrradreparaturwerkstatt unterstützen möchte, kann diese Dinge immer donnerstags zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr im Laden an der Langen Straße 58 abgeben. Vor allem Anhänger zum Kindertransport finden laut Christian Janssen meist umgehend neue Nutzer. Unter den Telefonnummern 05201 – 183 238, bzw. 0151 – 57 230 860 oder per E-Mail an [email protected] erteilt er gerne Auskunft zu weiteren Details.